В Подмосковье для сотрудников коммунальных служб закупили новые комплекты спецодежды

В 2025 году 88 подмосковных муниципальных бюджетных учреждений закупили спецодежду для 8 тыс. сотрудников коммунальных служб, включая дворников, водителей, слесарей и механизаторов. Об этом сообщает Министерство по благоустройству территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что учреждения должны обновлять форменную одежду сотрудников раз в два года. Наибольшее число комплектов закупили в Красногорске, Серпухове и Орехово-Зуевском. Это плащи, перчатки, рабочие костюмы, жилеты и защитная экипировка. Все они соответствуют требованиям безопасности, погодным условиям, характеру и условиям работы. Кроме того, одежда имеет сертификат соответствия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.