В Подмосковье для уборки снега с региональных дорог задействовали около 550 единиц спецтехники, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В работах по уборке и обработке против скользкости региональных дорог Подмосковья сейчас задействовано около 550 единиц спецтехники Мосавтодора. При необходимости число техники будет увеличено», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Министр отметил, что на контроле находится и ситуация с проездом общественного транспорта.

К примеру, в Мытищах эвакуировали шесть неправильно припаркованных автомобилей, которые затрудняли проезд на Тенистом бульваре. В Люберцах на одноименной станции провели уборку снега.

По прогнозу, 24 февраля в столичном регионе ожидается снегопад. На дорогах возможно образование гололедицы.

В этом году в регионе планируется отремонтировать более 1,3 тыс. км региональных и муниципальных дорог, сообщил до этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.