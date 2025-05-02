В Подмосковье для восстановления электроснабжения подключают передвижные электростанции

Специалисты компаний «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» подключают в округах, пострадавших от непогоды, мобильные электростанции. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В работах по восстановлению электроснабжения на севере и северо-западе региона задействованы 216 бригад, в составе которых — 629 сотрудников и 249 единиц техники.

Для оперативного подключения используются резервные источники снабжения электроэнергией. На текущий момент на место прибыло 129 передвижных электростанций от обеих компаний. Из них подключили 77. Также семь электростанций направили в Истру и 10 — в Дмитров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что возобновить электроснабжение в жилых домах области планируется до конца этого дня.