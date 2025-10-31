В Подмосковье до конца 2025 года завершат строительство и реконструкцию 13 социальных объектов

Комитет Московской областной думы по строительной политике и ЖКХ провел выездное заседание в Королеве, в рамках которого обсудили строительство и реконструкцию социальных объектов.

Как отметил первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин, на этот год в регионе запланировано строительство и реконструкция 39 социальных объектов. Из них 26 уже открыты, еще 13 введут до конца года. В их числе одна школа, три детских сада, три поликлиники, четыре ФАПа, один ФОК в Бронницах и один театр драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах.

В 2025 году на строительство и модернизацию социальных объектов предусмотрено более 152 млрд руб., в том числе более 136 млрд руб. из регионального бюджета, около 11 млрд руб. из федерального и 5 млрд руб. из муниципальных.

В рамках визита в Королев депутаты, представители профильных министерств и администрации проверили ход строительства новой поликлиники на 1 тыс. посещений в смену. Объект строится на улице Циолковского. Степень его готовности составляет 60%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство новой поликлиники в Люберцах.