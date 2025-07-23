В Подмосковье до конца года построят 14 общежитий для иностранных работников

В Подмосковье до конца текущего года построят 14 общежитий для иностранных работников. Шесть из них уже ввели, рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Каждый такой объект возводится под строгим контролем ведомства и в соответствии с утвержденным проектом. Все общежития должны быть оборудованы противопожарной системой и видеонаблюдением.

Новые жилые корпуса уже построили в Раменском на территории действующих складов. Их площадь составляет 5 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 1,1 тыс. жильцов. В них уже проживают 329 иностранных работников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об общежитии для трудовых мигрантов в Домодедово. Оно было построено в соответствии с региональным стандартом.