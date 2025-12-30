В Подмосковье дорожники ликвидировали незаконные граффити и рекламу с остановок и знаков

Так, специалисты очистили от вандальных надписей остановочные павильоны на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, на улице Ленина в Лобне, на Пушкинском шоссе в Пушкино, на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик в Балашихе, а также устранили несанкционированную рекламу на остановках, расположенных на Советском проспекте и Заводской улице в Ивантеевке и не только. Кроме того, они очистили дорожные знаки от рекламы и граффити на Коммунистической площади в Озерах, на Московской улице в Можайске и на улице Дугина в Жуковском. Жителей и гостей региона призвали не портить элементы дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.