В Подмосковье дорожники отремонтировали линии освещения

Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светильников и неисправных линий освещения на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы по ремонту освещения прошли на Центральной улице в Пушкино, Транспортной улице в Реутове, улице Антипова в Егорьевске, улице Горького в Ступине, Новоегорьевском шоссе в Котельниках и не только. В ведомстве подчеркнули, что неработающие или некорректно работающие линии наружного освещения могут создавать аварийные ситуации, поэтому специалист оперативно ремонтируют их.

