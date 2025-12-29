В Подмосковье дорожники провели ямочный ремонт

Специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на региональных дорогах в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Можайском и Рузском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Орехово-Зуевском округе работы прошли на участках дорог в деревнях Асташково, Соболево, Савинская и Чукаево, а также в поселке Тополиный и селе Ильинский Погост, в Павлово-Посадском – в деревнях Крупино и Малыгино и вблизи деревень Васютино и Борисово. Кроме того, дефекты устранили в поселке Строитель и селе Борисово Можайского округа и на дорогах в деревнях Марково и Кожино, в селе Покровское и вблизи деревни Нижнее Сляднево.

Каждый день в округах региона в среднем устраняют около 30 ям, ремонт проводят с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.