В Подмосковье дорожники провели ремонт линий освещения

За неделю специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светильников и неисправных линий освещения на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Тураевской улице в Лыткарине, улице Гребенская Гора в Щелкове, улице Хлебникова в Егорьевске, Студенческом проезде в Ивантеевке, Пригородной улице в Балашихе, Южной улице в поселке городского типа Малаховка под Люберцами. Кроме того, ремонт провели на Центральной улице в деревне Цибино в Воскресенске, 4-м км Домодедовского шоссе в Домодедово, Сиреневой улице в деревне Алеево в Ступино и деревне Ягунино Одинцовского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.