В Подмосковье дорожники провели ремонт ограждений

Специалисты Мосавтодора провели ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Волковской улице в Люберцах, Станционной улице в Королеве, Октябрьской улице в Балашихе, Ивантеевском шоссе в Ивантеевке, на Заречной улице в селе Рогачево Дмитровского округа, улице Володарского в поселке городского типа Нахабино в Красногорске и не только. В ведомстве подчеркнули, что ограждения монтируют для того, чтобы повысить безопасность и снизить вероятность ДТП.

