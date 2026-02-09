В Подмосковье дорожники провели ремонт светофоров

Так, работы прошли на улице Академика Доллежаля в Подольске, улице Рудневой в Балашихе, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Октябрьской Революции в Коломне, улице Объездной в Талдоме, улице Мира в Можайске. Кроме того, ремонт провели на улице Ленина и Симферопольском шоссе в Чехове, в поселке городского типа Андреевка под Солнечногорском и на улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино под Красногорском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.