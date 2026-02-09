В Подмосковье дорожники провели ремонт светофоров
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на улице Академика Доллежаля в Подольске, улице Рудневой в Балашихе, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Октябрьской Революции в Коломне, улице Объездной в Талдоме, улице Мира в Можайске. Кроме того, ремонт провели на улице Ленина и Симферопольском шоссе в Чехове, в поселке городского типа Андреевка под Солнечногорском и на улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино под Красногорском.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.