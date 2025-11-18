В Подмосковье дорожники провели ремонт знаков

Специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в 10 округах Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по содержанию региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт провели на Борисовском шоссе в Серпухове, улице Кольцо в Дмитрове, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, Садовой улице в деревне Ерново под Зарайском, Новинском шоссе в поселке городского типа Монино в Щелково, Центральной улице в селе Старая Ситня в Ступино. Кроме того, работы прошли на Монинском шоссе в поселке городского типа Свердловский Лосино-Петровского округа, в деревне Данилово Павлово-Посадского округа, поселке Дружба Раменского округа и деревне Курилково в Солнечногорске.

В ведомстве уточнили, что дорожники оперативно проводят ремонт знаков, потому что их отсутствие или повреждение повышает риск возникновения аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.