В Подмосковье дорожники завершат работы четвертого цикла по содержанию дорог

В Подмосковье дорожники завершили более 70% работ в рамках четвертого цикла летнего содержания муниципальных и региональных дорог, в них каждый день задействовано около 1,5 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Одни из главных видов работ этого цикла — восстановление разметки и ликвидация борщевика. Уже обновили 11 тыс. км линейной разметки и разметку 9,9 тыс. пешеходных переходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Биматов.

По его словам, в регионе также ликвидировали около 800 га борщевика в полосах отвода. На региональной сети сотрудники «Мосавтодора» убрали мусор на протяжении 9,8 тыс. км и очистили от смета 2,8 тыс. км. Они также уже помыли ограждения, проезжую часть, тротуары, скосили траву вдоль 10,8 тыс. км полос отвода. Отдельные работы проводятся на муниципальных дорогах. Контроль за ними осуществляют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.