В Подмосковье дорожные службы ликвидируют последствия снегопада

Специалисты Мосавтодора ликвидируют последствия ночного снегопада в Подмосковье, они проводят уборку и противогололедную обработку региональных дорог силами более 500 единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящий момент снегопад продолжается, для ликвидации последствий непогоды на линию вышли порядка 300 единиц техники и около 1,2 тыс. дорожников», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, минувшей ночью дорожные службы провели обработку и расчистку 11 тыс. км региональной сети, в том числе на опасных участках. В регионе продолжат мониторинг погодных условий, чтобы проводить необходимые работы.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и быть аккуратными на поворотах.

