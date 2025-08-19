В Подмосковье «Единая Россия» подготовила около 600 наблюдателей на выборы
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
В Подмосковье «Единая Россия» подготовила около 600 наблюдателей, которые будут работать на выборах депутатов в сентябре. Об этом рассказали в областном отделении партии.
«Для нас принципиально важно, чтобы жители Подмосковья были уверены: их голос будет учтен, а выборы пройдут честно и в строгом соответствии с законом», — подчеркнул секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Таким образом, на каждом УИК будет находиться как минимум один наблюдатель, представляющий кандидата от «Единой России». Выборы пройдут 12–14 сентября.
