В Подмосковье электронный социальный паспорт скачали уже свыше 500 тыс. человек

Свыше 500 тыс. человек в Подмосковье скачали свои электронные социальные паспорта. Подробнее о документе рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В электронном паспорте содержатся штрих-код соцкарты, информация о льготной категории гражданина и реквизиты документов, которые это подтверждают.

С помощью цифрового соцпаспорта можно получать скидки в торговых сетях, просто показав смартфон.

Скачать социальный паспорт можно на сайте госуслуг региона. Особенно активно таким документом пользуются многодетные семьи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что важно перевести на проактивный формат оказание соцуслуг участникам СВО.