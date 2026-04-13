В Подмосковье электросети 25 СНТ будут переданы «Мособлэнерго» до конца года

В Московской области продолжается масштабная трансформация системы электроснабжения садоводческих товариществ. В рамках долгосрочной стратегии по повышению надежности энергоснабжения идет планомерная передача электросетевого имущества СНТ в ведение профессионального оператора «Мособлэнерго».

Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, с начала 2026 года компания уже приняла на баланс электросети 14 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ региона. До завершения года в собственность «Мособлэнерго» планируется передать сетевые объекты еще 25 СНТ. Это станет важным шагом на пути к созданию единой, управляемой и технологичной энергосистемы Подмосковья.

Впечатляющие результаты были достигнуты в предыдущем, 2025 году. Тогда компания существенно перевыполнила план: вместо запланированных 25 СНТ на баланс приняли сети 53 товариществ — показатель превысил целевые значения на 112%. Этот успех продемонстрировал готовность СНТ к сотрудничеству и доверие к программе консолидации.

На текущий момент к сетям «Мособлэнерго» подключены 1542 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения граждан, расположенных в разных округах Подмосковья. Почти 670 из них уже передали свое электросетевое хозяйство в собственность компании. Такая масштабная консолидация позволяет выстроить единую систему управления энергообъектами, оптимизировать процессы и повысить качество обслуживания потребителей.

