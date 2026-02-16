В Подмосковье еще почти 750 человек переселили из аварийного жилья
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На прошлой неделе в Подмосковье в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилья переселили 747 человек из 328 помещений общей площадью более 13,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы прошли в городских округах Павловский Посад, Коломна, Пушкинский, Королев, гражданам предоставили жилые помещения в домах-новостройках или квартиры на вторичном рынке либо выплатили выкупную стоимость.
В регионе также продолжается строительство новых домов. Так, например в 2026 году завершится строительство многоэтажного дома в Шатуре на улице Спортивной.
