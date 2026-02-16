В Подмосковье еще почти 750 человек переселили из аварийного жилья

На прошлой неделе в Подмосковье в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилья переселили 747 человек из 328 помещений общей площадью более 13,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.