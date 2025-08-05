В Подмосковье эвакуировали 3,7 тыс. неправильно припаркованных автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,7 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 97 меньше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным подмосковного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Ленинском, Химках, Мытищах и Люберцах. Чаще всего перемещали авто марок KIA (374 ТС), Hyundai (316 ТС), ВАЗ (282 ТС), Geely (204 ТС) и Volkswagen (182 ТС).

В ведомстве призвали водителей соблюдать правил парковки и стоянки и не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы. Узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.