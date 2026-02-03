В Подмосковье эвакуировали более 3 тыс. неправильно припаркованных автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3 тыс. транспортных средств, которые были припаркованы с нарушениями, что на 619 автомобилей меньше по сравнению с данными предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Химках, Мытищах, Красногорске, Ленинском и Люберцах. Чаще всего эвакуировали авто марок KIA (259 ТС), Hyundai (224 ТС), ВАЗ (209 ТС), Geely (198 ТС), Volkswagen (150 ТС) и Toyota (150 ТС).

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки, особенно в зимний период. Узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.