В Подмосковье эвакуировали более 4 тыс. неправильно припаркованных автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 4,1 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил, это на 68 машин меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Ленинском округе, Химках, Мытищах и Люберцах. Чаще всего это были машины марок KIA (425 ТС), Hyundai (296 ТС), ВАЗ (295 ТС), Geely (236 ТС), Chery (199 ТС) и Volkswagen (198).

Напомним, что узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.