В Подмосковье эвакуировали более 4 тыс. неправильно припаркованных машин

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 4 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки, это на 83 автомобиля больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее количество нарушений зафиксировали в Красногорске — 466 автомобилей. Кроме того, в число округов-лидеров вошли Химки (397 ТС), Ленинский (397 ТС), Мытищи (322 ТС) и Люберцы (312 ТС). Чаще всего эвакуировались машины марок KIA (354 ТС), ВАЗ (336 ТС), Hyundai (309 ТС), Gelly (228 ТС) и Toyota (209 ТС).

Напомним, что узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.