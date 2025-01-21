В Подмосковье эвакуировали почти 4 тыс. автомобилей

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,7 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском округе, Мытищах, Красногорске, Химках и Балашихе. Водителей призвали соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб и других участников дорожного движения.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.