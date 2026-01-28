В Подмосковье ежегодную выплату в увеличенном размере получат более 27 тыс. доноров

В Подмосковье ежегодную выплату в увеличенном размере получат свыше 27 тыс. почетных доноров. Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, выплату проиндексировали на 4%. Теперь ее размер составляет 19,4 тыс. рублей.

В общей сложности на оказание меры поддержки указанной категории жителей в регионе в этом году предусмотрели более 526 млн рублей. Выплата поступит до 1 апреля.

Чтобы получить звание почетного донора России, нужно сдать кровь как минимум 40 раз или плазму 60 раз, либо сдать оба компонента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте приема заявок на социальную ипотеку.