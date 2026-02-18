В Подмосковье форум «Снежный десант» дал старт всероссийской акции

Региональный форум «Снежный десант» завершился в Подмосковье. Мероприятие дало старт Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», передает Министерство информации и молодежной политики.

В форуме, который прошел в центре «Пушкино», приняли участие более 100 человек. Ребята посещали лекции по планированию работы и тренинги по первой помощи, занимались разработкой дорожных карт и подготовкой творческих визиток.

Центральным событием стала «Ярмарка отрядов»: команды презентовали свои выездные программы. По итогам защиты программ 12 лучшим отрядам были вручены путевки на выезды.

Всероссийская акция «Снежный десант РСО» продлится акция до 12 марта. В ней примут участие около 70 активистов студенческих отрядов Подмосковья. Они отправятся в Звездный городок, Балашиху, Электросталь, Ногинск, Мытищи и Дубну.

«Ребята будут оказывать адресную помощь, проводить творческие мастер-классы в местных домах культуры и профориентационные встречи со школьниками. Особое внимание студотрядовцы уделят помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников специальной военной операции», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

