В Подмосковье голосовой помощник по вопросам ветеринарии за месяц принял 2,4 тыс. звонков
Бот «Вита» в январе принял 2,4 тыс. звонков от владельцев домашних животных
В Подмосковье голосовой помощник по вопросам ветеринарии «Вита» за январь 2026 года принял более 2,4 тыс. звонков от владельцев домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря работе умного ассистента доступны круглосуточные консультации, позволяя владельцам домашних животных получать необходимую информацию даже ночью», — отметили в министерстве.
Чаще всего жители интересовались вопросами вакцинации животных, расположением ветклиник и документами для перевозки питомцев.
«Вита» принимает звонки по номеру +7 (495) 668-01-25.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность внедрения ИИ-проектов во все сферы.