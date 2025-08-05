В Подмосковье голосовой помощник «Выездная администрация» сделал почти 7 тыс. звонков

Голосовой помощник «Выездная администрация», которого запустили в Подмосковье в апреле 2025 года, сделал более 6,6 тыс. звонков. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Он рассказывает местным жителям о решении проблем, озвученных ими на выездных администрациях, а также принимает обратную связь от абонентов о качестве решения проблемы. Звонки осуществляются с номера 8 (498) 602-32-80.

В ведомстве напомнили, что разработка технологий искусственного интеллекта проходит в рамках национального проекта «Экономика данных». Узнать о голосовых помощниках можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.