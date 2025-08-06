В Подмосковье голосовой помощник «Женя» ответил на 310 тыс. звонков

В Подмосковье голосовой помощник в сфере ЖКХ «Женя» с ноября 2023 года принял 310 тыс. звонков от жителей. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чаще всего жители обращаются с вопросами касательно электро- и водоснабжения, а также отопления. Таких звонков поступило порядка 11,7 тыс., свыше 8,5 тыс. и более 4,7 тыс. соответственно.

Голосовой помощник доступен по номеру 122 доб. 4. Он принимает звонки в круглосуточном режиме и может проконсультировать по плановым отключениям и аварийным ситуациям. Также он передает заявки жителей в Единую диспетчерскую службу или переводит звонок на оператора. Так, за все время своей работы «Женя» помог создать более 141 тыс. заявок в ЕДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области была создана целая экосистема голосовых помощников, которые работают по самым разным направлениям.