В Подмосковье инвесторам будут предоставлять участки для создания благоустроенных пляжных зон

В Подмосковье инвесторы смогут проводить благоустройство на пляжных территориях. Подробнее о новой программе рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в регионе запускают проект «Пляжи Подмосковья». В его рамках инвесторы смогут получать участки земли без конкурсных процедур для создания благоустроенных пляжных зон со всей необходимой инфраструктурой.

Сейчас в области 164 обустроенных пляжа, но существуют и так называемые дикие пляжи. Такие территории возникают стихийно, они не оборудованы необходимой инфраструктурой, купаться в таких местах опасно. Их в регионе уже 184.

«Основная проблема таких территорий заключается в отсутствии необходимой инфраструктуры, ответственного лица и мер безопасности. Поэтому мы предлагаем передать такие объекты частным инвесторам для обустройства и последующего развития», — рассказала Зиновьева.

Ключевые условия участия в проекте: уровень инвестиций от 40 млн руб., создание как минимум 10 рабочих мест, срок аренды — 25 лет без права выкупа. Пилотным проектом станет благоустройство реки Баньки в Красногорске. Потенциальные инвесторы уже определены.

По словам Зиновьевой, в настоящее время проект находится на финальной стадии подготовки. В ближайшее время услуга появится на Инвестпортале региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности в местах отдыха у водоемов.