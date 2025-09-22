В Подмосковье из аварийного жилья переселили более 100 жителей
Более 100 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов
Фото: [Минстрой МО]
На прошедшей неделе в Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилищного фонда расселили 112 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы прошли в девяти городских округах – Богородский, Бронницы, Дмитровский, Волоколамск, Королев, Орехово-Зуевский, Чеховский, Шаховская, Лыткарино. Всего удалось расселить 66 жилых помещений общей площадью более 2,5 тыс. кв. м.
«Еще из роддома меня принесли именно в эти стены, а теперь настает новый этап жизни. У нас будет квартира с ремонтом в новостройке. После многочисленных переездов по съемным квартирам это настоящее счастье», – поделилась жительница Лосино-Петровского округа Татьяна Брагина.
Жителям предоставили квартиры в новостройках, выплатили выкупную стоимость, предоставили сертификаты или приобрели квартиры на вторичном рынке. Напомним, что о желании получить сертификат можно уведомить администрацию своего муниципалитета до 15 октября 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.