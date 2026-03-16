В Подмосковье из аварийного жилья переселили еще более 300 жителей
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На прошлой неделе в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилищного фонда переселили 327 человек, им выплачена выкупная стоимость или предоставлены квартиры в домах новостройках. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы прошли в Сергиево-Посадском городском округе и Солнечногорске, в общей сложности за этот период удалось расселить 126 жилых помещений общей площадью более 4,9 тыс. кв. м.
В регионе продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья, их возводят в Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе.
