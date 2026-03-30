В Подмосковье из аварийного жилья переселили еще почти 120 жителей

На прошлой неделе в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилья переселили 115 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в городских округах Сергиево-Посадский, Щелково, в общей сложности были расселены 53 жилых помещения общей площадью более 2,3 тыс. кв. м. Гражданам выплачена выкупная стоимость, предоставлены квартиры в домах новостройках.

В ведомстве добавили, что в регионе продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья. Так, например, на улице Спортивной в Шатуре ведется строительство двух домов для переселенцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.