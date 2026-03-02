В Подмосковье из аварийного жилья переселили еще почти 300 человек

На прошлой неделе в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» переселили 297 человек, работы прошли в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В общей сложности были расселены 139 жилых помещений общей площадью более 5,8 тыс. кв. м. Гражданам выплатили выкупную стоимость. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья. Так, например, на Спортивной улице в Шатуре ведется строительство двух новостроек, в состав жилого комплекса войдут два девятиэтажных корпуса, рассчитанных на 273 квартиры. Туда переедут более 620 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.