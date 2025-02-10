В Подмосковье из аварийного жилья переселили еще почти 350 человек

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили более 330 человек, работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, закуплены квартиры на вторичном рынке», — уточнили в сообщении.

Работы прошли в городских округах Волоколамский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Коломна, Лосино-Петровский, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Ступино, Шатура. В общей сложности за этот период удалось расселить 143 жилых помещения общей площадью более 6,1 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.