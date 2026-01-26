В Подмосковье из аварийного жилья переселили еще почти 70 жителей

На прошлой неделе в Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилищного фонда расселили 69 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

За этот период удалось расселить 29 помещений общей площадью 874,45 кв. м в Домодедово и Королеве. Гражданам предоставили квартиры в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость или приобрели квартиры на вторичном рынке.

В регионе продолжается строительство новых домов для переселения жителей. Так, например, новостройку возводят севернее микрорайон Юбилейный Талдомского округа, туда переедут 202 человека из 74 аварийных жилых помещений. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года.

