В Подмосковье из систем водоотведения за месяц собрали более 26 тонн мусора

В Подмосковье в сентябре из систем водоотведения собрали более 26 тонн мусора. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«26 460 кг бытового мусора, который жители многоквартирных домов смывают в унитазы и раковины», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, человеческий фактор — это основная причина возникновения засоров в канализационных сетях. Жители смывают влажные салфетки, полотенца и другие изделия из нетканого материала, которые не растворяются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в регионе.