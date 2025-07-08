В Подмосковье изготовили почти 28 тыс. тонн майонеза
Производители Подмосковья выпустили почти 28 тыс. тонн майонеза
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За пять месяцев 2025 года подмосковные предприятия произвели 27,6 тыс. тонн майонеза, его продают в розничных и сетевых магазинах региона, а также на рынках и ярмарках. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На долю региона приходится 30,5% от общего объема производства майонеза в Центральном федеральном округе и 8,8% – от общероссийского. Среди производителей лидеров в Подмосковье в министерстве выделили ООО «Ногинский пищевой комбинат» (торговые марки «Марианна», «Оскар» и «Солио»), ООО ПК «Тогрус» и ООО ПК «Печагин».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.