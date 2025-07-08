В Подмосковье изготовили почти 28 тыс. тонн майонеза

За пять месяцев 2025 года подмосковные предприятия произвели 27,6 тыс. тонн майонеза, его продают в розничных и сетевых магазинах региона, а также на рынках и ярмарках. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.