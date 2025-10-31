В Подмосковье к 2030 году объемы производства растениеводческой продукции увеличат на 25%

В Подмосковье к 2030 году планируется увеличить объемы производства растениеводческой продукции на 25% по сравнению с 2021-м. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, зерновых планируется производить 650 тыс. тонн, овощей и картофеля — 570 тыс. тонн и 650 тыс. тонн, масличных — 103 тыс. тонн.

Овощей защищенного грунта планируется производить 149 тыс. тонн. С 2014-го по 2024-й производство тепличных овощей в регионе увеличилось с 5 тыс. тонн до 131 тыс. тонн.

В указанной отрасли в регионе работает 274 предприятия. Из них 126 занимаются производством зерна, 73 — картофеля, 64 — овощей.

Достичь поставленных целей поможет строительство тепличных комплексов, ввод земель в сельскохозяйственный оборот, внедрение новых технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках «Золотой осени» рассказал о достижениях региона в аграрной сфере.