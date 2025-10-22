В Подмосковье к 2030 году увеличат производство молока на 13%

В Подмосковье за последние девять лет объемы производства молока увеличились на 11% и составили 700 тыс. тонн в 2024 году. В планах — запуск новых производств, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К 2030 году в регионе планируется повысить показатели производства указанного вида продукции на 13%. В округах ведется реализация 13 новых инвестпроектов на 443 тыс. тонн молока в год. Это около 38,5% от совокупного планируемого объема.

В числе самых крупных проектов — «Ферма будущего» агрохолдинга «Зеленая Долина» на 39 тыс. голов скота, молочно-товарная ферма на 1 тыс. голов на базе КФХ «Цветков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте строительства самого крупного в Европе животноводческого комплекса. Его начали возводить в Сергиевом Посаде.