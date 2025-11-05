В Подмосковье к 2030 году в несколько раз увеличат производство яиц

В Подмосковье к 2030 году планируется увеличить объемы производства яиц в шесть раз по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в регионе ежегодно будут производить 808 млн яиц. Для сравнения, за 2021 год в области произвели 145 млн яиц.

На территории Подмосковья работает 13 птицеводческих предприятий. Из них восемь производят инкубационные и пищевые яйца.

Для достижения поставленных задач по производству планируется реализация крупных проектов. К примеру, в Кашире построят комплекс ООО «Белянка» (ГК «ЛЕТО»), где будут выпускать 550 млн яиц в год. Также в области появится завод по переработке яиц компании ООО «Кая-Трейд», мощность которого составит 250 тонн вареных яиц, 300 тыс. упаковок обработанных и 500 тыс. литров меланжа в год.

Ранее о реализации инвестпроекта в Кашире рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.