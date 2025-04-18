В Подмосковье к началу дачного сезона установят около 6 тыс. дополнительных контейнеров для мусора

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье к началу дачного сезона дополнительно установят около 6 тыс. мусорных контейнеров. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что с наступлением лета в регионе увеличивается число дачников. Как следствие — растут объемы отходов.

В округах уже установили порядка 4 тыс. контейнеров — для ТКО и крупногабаритного мусора. До 1 мая планируется установить около 1,8 тыс. контейнеров.

Наибольшее число контейнеров установит Рузский регоператор — 1,6 тыс. Каширский регоператор установит 1 тыс. емкостей, Сергиево-Посадский — 660.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей информацию о том, как правильно утилизировать крупногабаритный мусор.