В Подмосковье к началу учебного года привели в порядок 1,8 тыс. переходов у образовательных учреждений

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о подготовке дорог к началу учебного года. Работы провели на участках муниципальной, региональной и федеральной сети.

Так, в порядок привели 1,8 тыс. пешеходных переходов, расположенных возле учреждений образования. Больше всего таких объектов привели в порядок в Одинцово, Люберцах и Коломне — 113, 108 и 102 соответственно.

Также на участках дорог установили макеты детей-пешеходов, чтобы привлечь внимание автовладельцев. Всего было установлено свыше 1 тыс. макетов на муниципальной сети и 200 макетов на региональной.

До конца года проекционной разметкой будут оборудованы свыше 100 переходов на региональной дорогах возле образовательных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 1 сентября учеников гимназии им. Примакова.