В Подмосковье к началу учебного года завершат обновление «Демиховского лицея»

В деревне Демихово в Орехово-Зуевском округе продолжается капитальный ремонт второго корпуса «Демиховского лицея» на улице Заводская, д. 7, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте, общей площадью более 1,4 тыс. кв. м завершаются демонтажные работы, ведется установка лесов под устройство фасада, установка стеклопакетов, предчистовая отделка помещений», — говорится в сообщении.

Стройготовность объекта достигла 20%. В рамках ремонта строители проведут кровельные и фасадные работы, выполнят устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние отделочные работы и не только. При этом они сохранят архитектурный стиль здания.

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