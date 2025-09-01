В Подмосковье к обеспечению порядка на школьных линейках привлекли народных дружинников

В Подмосковье к обеспечению порядка во время торжественных мероприятий в школах привлекли народных дружинников, передает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В праздничный день народные дружинники вместе с полицейскими находятся на дежурстве на территориях школ. Благодаря слаженной работе дружинников, учителей и правоохранителей все праздничные мероприятия в школах проходят без нарушений.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил торжественную линейку в технолицее в Истре.