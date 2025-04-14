В Подмосковье к Пасхе испекут около 700 тонн выпечки
Порядка 700 тонн выпечки испекут в Подмосковье к Пасхе
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
К Пасхе, которую православные христиане отметят в воскресенье, 20 апреля, в Подмосковье испекут около 700 тонн выпечки, которая будет представлена в розничных торговых сетях. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается более 100 производителей хлебопекарной продукции. Так, например, куличи и другие виды пасхальной выпечки выпустят предприятия Холдинга «Коломенский», АО «Егорьевский Хлебокомбинат», ООО «Зарайский хлебокомбинат», АО «Коломнахлебпром» другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.