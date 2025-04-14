В Подмосковье к Пасхе испекут около 700 тонн выпечки

К Пасхе, которую православные христиане отметят в воскресенье, 20 апреля, в Подмосковье испекут около 700 тонн выпечки, которая будет представлена в розничных торговых сетях. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.