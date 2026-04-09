В Подмосковье к Пасхе приведут в порядок более 300 дорожных участков

В Подмосковье в рамках подготовки к празднованию Пасхи приведут в порядок более 300 дорожных участков. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, работы проведут на подъездных дорогах, ведущих к храмам, церквям, соборам и кладбищам.

«Планируется убрать мусор и смет на дорогах и тротуарах, отремонтировать ямы, вымыть ограждения, вымыть и покрасить остановочные павильоны. При наступлении неблагоприятных погодных условий специалисты проведут обработку дорог против скользкости», – рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ запланирован в Луховицах, Раменском и Истре. В этих округах приведут в порядок 33, 29 и 24 участка дорог соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона перешли на весенний период работы.