В Подмосковье к Пасхе приведут в порядок более 300 дорожных участков
Свыше 300 участков дорог приведут в порядок в Подмосковье к Пасхе
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье в рамках подготовки к празднованию Пасхи приведут в порядок более 300 дорожных участков. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В частности, работы проведут на подъездных дорогах, ведущих к храмам, церквям, соборам и кладбищам.
«Планируется убрать мусор и смет на дорогах и тротуарах, отремонтировать ямы, вымыть ограждения, вымыть и покрасить остановочные павильоны. При наступлении неблагоприятных погодных условий специалисты проведут обработку дорог против скользкости», – рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Наибольший объем работ запланирован в Луховицах, Раменском и Истре. В этих округах приведут в порядок 33, 29 и 24 участка дорог соответственно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона перешли на весенний период работы.