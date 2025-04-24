В Подмосковье компания по выпуску кормов для животных присоединилась к проекту «Производительность труда»

В Подмосковье производитель кормов для животных стал участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В программе поучаствует компания «Рубис», чье производство расположено в Талдоме. Уже определены ключевые направления работы по повышению эффективности производственных процессов.

Пилотным направлением станет процесс изготовления пармской колбасы. В планах — сократить продолжительность производства и объемы незавершенного производства, а также повысить производительность труда.

Сначала эксперты Регионального центра компетенций проведут на предприятии диагностику. После этого начнется практическая реализация запланированных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил в Воскресенске кабельный завод компании ООО «Белтелекабель».