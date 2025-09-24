В Подмосковье компенсацию расходов за отдых выплатили примерно на 4 тыс. детей из приемных семей
Приемным семьям Подмосковья выплатили свыше 19 млн руб. на отдых
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала года компенсацию расходов за отдых получили около 4 тыс. детей из приемных семей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
Совокупная сумма выплат в рамках оказания меры поддержки составила свыше 19 млн рублей. Оформить меру поддержки можно на портале госуслуг региона или в МФЦ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в Серпухове навестил многодетную приемную семью, в которой воспитываются дети с особенностями развития.