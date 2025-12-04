В Подмосковье конфискуют имущество экс-чиновницы из Щелково на 200 млн рублей

В Подмосковье суд удовлетворил иск прокуратуры Московской области об обращении в доход государства имущества бывшего первого заместителя руководителя администрации Щелковского округа после проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, экс-чиновница за счет незаконных доходов приобрела девять объектов недвижимости и долей в них, а также четыре премиальных транспортных средства. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении указанного имущества и эквивалента стоимости проданного имущества общей стоимостью более 200 млн рублей в доход государства. Гагаринский районный суд Москвы постановил удовлетворить требования ведомства.

Напомним, что бывшую чиновницу признали виновной в совершении пяти преступлений. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.