В Подмосковье кровь и ее компоненты сдали около 20 тыс. доноров

С начала 2026 года кровь и ее компоненты в Подмосковье сдали почти 20 тыс. человек, из них более 2,2 тыс. - стали донорами впервые. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье проживает огромное количество добрых и неравнодушных людей, стремящихся оказать помощь тем, кто попал в беду», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что донором могут стать совершеннолетние жители региона, у которых нет медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в областном центре крови или его филиалах. Кроме того, такая возможность есть в отделениях переливания крови в медучреждениях или в рамках выездных донорских акций. Найти полный список учреждений Службы крови региона можно здесь.

